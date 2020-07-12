2020-07-12T17:01:54+03:00
В мире

В соборе Святой Софии изменят освещение, чтобы скрыть христианские фрески

В Турции рассматривают вопрос о проведении первой мусульманской молитвы в Айя-Софии
Анастасия РЫШКОВА
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Фрески в соборе Св.Софии будут скрыты специальным светомФрески в соборе Св.Софии будут скрыты специальным светомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Стамбуле турецкие власти решают вопрос о проведение первой мусульманской службы в соборе Святой Софии. Предполагается, что христианские фрески будут скрыты специальным освещением, во время намазов. Также их могут скрыть при помощи штор, но такой вариант не является основным. Решение по этому вопросу окончательно будет принято во вторник, 14 июля.

Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана заявила, что молитва пройдет в Айя-Софии 24 июля, сообщает газета Hurriyet.

Напомним, в пятницу, 10 июля глава Турции подписал соответствующий указ, позволяющий мусульманам совершать намаз в соборе Святой Софии. При этом было отмечено, что христианские фрески не будут тронуты.

Напомним, собор Святой Софии был освящен 27 декабря 537 года. Тысячу лет он являлся одним из самым больших храмов в мире, построенных в дань Иисусу Христу, но после захвата Константинополя новые владыки города превратили его в главную мечеть Османской империи. Начиная с 1935 года собор Святой Софии носил статус музея. ЮНЕСКО признал его памятником мирового наследия в 1985 году.

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU

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