2020-07-12T17:07:40+03:00
Общество

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края опровергла заявления об аресте и обысках

Надежда Томченко рассказала, что она находится на встрече
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Акция в поддержку ФургалаАкция в поддержку ФургалаФото: Владимир ВОРСОБИН
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Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, опровергла заявления СМИ о своем аресте и обысках.

«Меня не арестовывали пока. Я на встрече. Обысков тоже не было, судя по всему», - написала пресс-секретарь в официальной группе для журналистов правительства Хабаровского края.

Напомним, губернатора Хабаровского края задержали прямо у здания администрации края, и сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Следствие обвиняет Сергея Фургала по трем серьезным статьям. Речь идет об эпизодах, которые произошли более 15 лет назад, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов. Главе региона могут предъявить пожизненное заключение. На данный момент главу региона арестовали до 9 сентября.

В субботу, 11 июля, тысячи жителей Хабаровска вышли на несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора. Как сообщал ранее спецкор «КП» Владимир Ворсобин, c самого утра на улицы Хабаровска вышли жители с лозунгами «свободу Фургалу». При этом акция продолжилась ночью, а наследующий день у администрации города собралось около сотни демонстрантов

ИСТОЧНИК KP.RU

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