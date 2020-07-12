2020-07-12T17:27:45+03:00
В мире

Картридж Super Mario Bros. продали за $114 тысяч

Игра для ретроконсоли Nintendo Entertainment System побила рекорд прошлого года
Анастасия РЫШКОВА
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Марио любимый герой видео игр поколения миллениумМарио любимый герой видео игр поколения миллениумФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Картридж с игрой Super Mario Bros. приобрел на аукционе Heritage неизвестный покупатель. Лот был продан в Даласе за $114 тысяч.

Цена за игру для ретроконсоли Nintendo Entertainment System побила рекорд прошлого года, когда другой новый картридж в оригинальной упаковке был продан с молотка за за $100 150 тясяч, сообщает HollywoodReporter.

Напомним, что игра Super Mario Bros. является коллекцией видеоигр выпущенных в 1980-90-х годах. Mario один из самых популярных героев среди детей поколения миллениум. Коллекция видеоигр выручила в целом на аукционе более $700 тысяч. Также, была продана и игра Mike Tyson's Punch-Out! 1987 года. За нее организаторы выручили $50 400 тысяч. Стоит отметить, что она была вдохновлена самим Майком Тайсоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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