Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

12 Июль 2020 2020-07-12T17:27:48+03:00

Минобороны двух стран заявили, что в настоящее время на этом направлении идут бои

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 12 июля, Министерство обороны Азербайджана заявило о боях на границе с Арменией. По версии ведомства, позиций азербайджанской армии подверглись артиллерийское обстрелу подразделениями армянских ВС на участке границы, проходящем по территории Товузского района.

Баку отмечает, что обе стороны понесли потери. Двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро ранены.

«Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило об артиллерийском обстреле со стороны Азербайджана.

«Военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу», - говорится в сообщении армянское военное ведомство, где заявляют у них потерь нет, но азербайджанские военнослужащие понесли потери.

Как уточняется в заявлении, после ответа армянской стороны азербайджанские военнослужащие отступили, у них есть потери. "Со стороны армянских ВС потерь нет", - указано в сообщении оборонного ведомства республики.

Напомним конфликт из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годы ходе вооруженного конфликт Азербайджан потерял контроль над спорной территорией, а также семью прилегающими районами.

ИСТОЧНИК KP.RU