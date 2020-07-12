Германия призвала Евросоюз ввести санкции против России из-за хакерской атаки

12 Июль 2020 2020-07-12T18:27:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Берлин предложил странам Европейского союза ввести санкции против Москвы, которую обвиняют хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году.

Как передает Deutsche Welle, запрос на введение ограничительных мер поступил от фракции Левой партии в парламенте страны. Такое решение предложение «материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников». Решение по вопросу санкций до сих пор не принято.

В случае, если страны Евросоюза примут предложение Германии, то такое решение станет первым применения санкционного режима ЕС за кибератаки.

Напомним, в конце июня Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России, введенные в 2014 году на фоне украинского кризиса. Согласно представленному заявлению Совета ЕС, решения принято в связи с «не завершением полной реализации» условий Минских соглашений, и ограничения будут действовать до 31 января 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU