Названа причина смерти невесты на свадебной церемонии в Москве
Названа причина смерти невесты, которая умерла на собственной свадьбе. Трагедия произошла 11 июля после бракосочетания в банкетном зале усадьбы «Царицыно» в Москве.
Самый счастливый день Александры стал настоящей трагедией для ее родственников. При составлении меню они неоднократно упоминали, что в блюдах не должно содержаться даже ореховой крошки. Свадьба готовилась тщательно и это было одним из основных условий для организаторов, поскольку аллергией невеста страдала с детства. В разгар мероприятия девушке неожиданно стало плохо, она начала задыхаться. Родные вызвали "скорую помощь", врачи которой диагностировали у Александры анафилактический шок. На место была направлена реанимационная бригада, но спасти невесту не удалось, сообщает «Московский Комсомолец».
Ранее СМИ сообщили, что в субботу в Москве во время свадьбы умерла 25-летняя невеста. Врач не смогли ей помочь.
ИСТОЧНИК KP.RU