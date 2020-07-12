«Митинг получился малолюдным, но громким»: итоги второго дня протестов в Хабаровске из-за ареста губернатора Сергея Фургала

12 Июль 2020 2020-07-12T18:20:07+03:00

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В Хабаровске уже второй день проходит несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств бизнесменов. Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин находится в самой гуще событий и рассказал Радио «Комсомольская правда», что сейчас происходит в городе.

По его словам, россияне скоро привыкнут к Хабаровску в новостях, «потому что город превращается в такую небольшую горячую точку», а «безвластие» в городе принимает «угрожающие формы». Бездействие полиции в такой ситуации Ворсобин объясняет нежеланием брать на себя ответственность

Митинг получился малолюдным, но громкимФото: Владимир ВОРСОБИН

«Сейчас вечер в Хабаровске и сегодня уже был митинг, который получился малолюдным, но громким. Гудел весь город, вроде бы все разошлись, но сейчас, вечером, происходит невероятное. Собралось тысяч десять человек опять, и они под свет фонариков маршируют по городу и похоже на то, что вот эта страсть к непослушанию, которая сейчас идет в Хабаровске, только набирает обороты, потому что люди перешли уже на ночной вариант этого протеста», - сообщил он.

Напомним, в субботу, 11 июля, тысячи жителей Хабаровска вышли на несогласованный митинг в поддержку арестованного губернатора. Как Ворсобин сообщал ранее, с лозунгами «свободу Фургалу» горожане вышли с самого утра. При этом акция продолжилась ночью, а наследующий день у администрации города собралось около сотни демонстрантов. При этом демонстранты пытаются добиться уважения от Москвы.

Жители города вышли на улицы после ареста своего губернатораФото: Владимир ВОРСОБИН

Следствие обвиняет Сергея Фургала по трем серьезным статьям. Речь идет об эпизодах, которые произошли более 15 лет назад, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов. Губернатора задержали прямо у здания администрации края, и сразу же доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. Главе региона могут предъявить пожизненное заключение. На данный момент его арестовали до 9 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790048" frameborder="0"></iframe> В Хабаровске прошла вторая волна протестов в поддержку арестованного Сергея Фургала.Борис КОКУРИН

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Попытки покричать лозунги против Путина пресекают сами демонстранты. Их цель - добиться уважения от Москвы. С места событий передает наш обозреватель Владимир Ворсобин [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU