Главный тренер "Локомотива" сказал, поможет ли в остальных играх сезона команде Фарфан

12 Июль 2020 2020-07-12T19:04:38+03:00

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После 14 месяцев отсутствия в составе "Локомотива" вновь на поле вышел форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан. Футболист появился очень удачно - опытный 35-летний футболист забил гол в ворота "Уфы" и спас свою команду от поражения. Матч завершился вничью 1:1 благодаря точному удару Фарфана.

- Очень хорошо, что он забил гол. Фарфана все знают, не надо его представлять. Более чем очевидно, что его не хватало команде. И рассчитываю, что в оставшихся матчах он поможет нашей команде, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Локомотив - Уфа. Встреча, которая прошла в Черкизово, завершилась вничью 1:1. После этой игры "Локомотив" остался на втором месте в Премьер-Лиге с 51 очком, а у "Уфы" - 37 баллов и шестая позиция в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU