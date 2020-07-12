Наводнения в Китае: более 140 погибших и почти 38 миллионов пострадавших

12 Июль 2020 2020-07-12T19:03:09+03:00

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В результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали по меньшей мере 38 миллионов человек, более 140 погибли или пропали без вести. Об этом сообщили местные власти.

Из-за долгих проливных дождей уровень воды в 212 реках Китая повысился до угрожающего уровня, а 19 из них - его уже превзошел. В общей сложности затоплены 3,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, разрушены или частично пострадали более 28 тысяч домов и построек.

В 29 провинциях 2,25 миллиона человек были эвакуированыФото: GLOBAL LOOK PRESS

«По состоянию на 12 июля, в результате наводнений в 27 регионах, в том числе провинциях Цзянси, Аньхой, Хубэй и Хунань, от бедствия пострадали 37,9 миллиона человек, 141 человек погибли или пропал без вести, 2,25 миллиона человек были эвакуированы», - говорится в сообщении.

Китайские власти оценивают экономический ущерб от стихии в 82,2 миллиарда юаней (11.75 миллиардов долларов). В стране объявили предпоследний - второй уровень опасности.

В общей сложности затоплены 3,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодийФото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОЧНИК KP.RU