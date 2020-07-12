Москвичей предупредили о резком и сильном похолодание

12 Июль 2020 2020-07-12T19:51:42+03:00

В Гидрометцентре рассказали о «периоде некомфортной погоды» в столице

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На следующей неделе москвичей ждет резкая смена изменении температурного фона: после жары в столицу придет очень холодная и дождливая северная погода, характерная для осени. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лучше, чтобы уже сейчас москвичи поёживались, чтобы это не стало неожиданностью», - приводит «Интерфакс» слова эксперта.

Вильфанд уточнил, что начиная со вторника, 14 июля, очень сильно изменяется циркуляция, и ожидается значительное понижение температуры. В среду-четверг 15-16 июля, максимальная температура составит 14-18 градусов, пройдут дожди, местами сильные

По словам специалиста, ощущаться температура будет еще ниже, чем покажут градусники. Жителям столице покажется, что на улице не больше плюс 12-14, что обусловлено высокой влажностью и порывами ветра до 15 м/с.

Напомним, в начале июля, ГУ МЧС Москвы ни раз объявляло предупреждение в связи с погодными условиями в столице. О сильном ветре, грозе и порывистом ветре жителей столицы предупреждали 3 июля, на следующей день в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Такие же предупреждения были 7 и 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU