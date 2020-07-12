Ученые сообщили о риске повторного заражения коронавирусом

12 Июль 2020 2020-07-12T20:20:56+03:00

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Со временем у некоторых переболевших коронавирусной инфекцией значительно снижается количество антител, что говорит о возможности повторного заражения. Такой вывод сделали исследователи в Германии в результате анализов крови первых пациентов с коронавирусом, проходивших лечение в мюнхенской клинике Швабинг в конце января.

«По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», - передает телеканал ZDF заявление главного врача отделения инфекционных болезней клиники Швабинг Клеменса Вендтнера.

Как сообщает специалист, пока неизвестно, насколько это влияет на долгосрочный иммунитет, однако, по его словам, результаты исследования свидетельствуют о том, что переболевшие COVID-19 могут заразиться повторно.

Напомним, ранее Китайские ученые заявили, что у бессимптомных носителей коронавируса гораздо меньше антител, чем у зараженных с выраженными симптомами. Более того, их «срок службы» короче. По данным исследователей у бессимптомных носителей антитела к коронавирусу исчезают через две недели.

Ученые также предупреждали о проблемах с иммунитетом у переболевших коронавирусом. Эксперты отмечали, что снижение уровня лимфоцитов в крови – типичный симптом для пациентов с COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU