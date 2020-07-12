«Я не могу дышать»: Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджу Флойду

12 Июль 2020 2020-07-12T21:26:34+03:00

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Американская рок-группа Bon Jovi выпустила новую песню American Reckoning («Американский расчёт»), посвященную памяти погибшего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда и протестам США, вспыхнувшим из-за его смерти.

«Как свидетель истории, я был движим написанием "American Reckoning". Я верю, что величайший дар артиста – это способность использовать свой голос, чтобы говорить о вопросах, волнующих нас», - приводит издание «Rolling Stone» слова лидера группы Джон Бон Джови.

Новая песня начинается со слов «Америка в огне, на ее улицах протесты». «Чёрт возьми, эти восемь минут он лежал на земле в наручниках и лицом вниз, пока прохожие просили его пощадить», - спел Бон Джови.

Напомним, полицейский, опустившись на колени, встал ногами на шею задержанного Джорджа Флойда. Мужчина говорил, что не может дышать, а прохожие требовали его отпустить, однако полицейские никак не отреагировали. Мэр Миннеаполиса, где все произошло, и начальник полиции назвали смерть неоправданным убийством из-за расовой дискриминации, а на улицах США начались протесты, которые быстро переросли в беспорядки.

Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджу Флойду.

ИСТОЧНИК KP.RU