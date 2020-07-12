2020-07-12T21:26:34+03:00
Звезды

«Я не могу дышать»: Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджу Флойду

Музыкант заявил о необходимости использовать свой голос, чтобы говорить о вопросах, волнующих общество [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
«Я не могу дышать»: Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджа Флойда«Я не могу дышать»: Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджа ФлойдаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американская рок-группа Bon Jovi выпустила новую песню American Reckoning («Американский расчёт»), посвященную памяти погибшего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда и протестам США, вспыхнувшим из-за его смерти.

«Как свидетель истории, я был движим написанием "American Reckoning". Я верю, что величайший дар артиста – это способность использовать свой голос, чтобы говорить о вопросах, волнующих нас», - приводит издание «Rolling Stone» слова лидера группы Джон Бон Джови.

Новая песня начинается со слов «Америка в огне, на ее улицах протесты». «Чёрт возьми, эти восемь минут он лежал на земле в наручниках и лицом вниз, пока прохожие просили его пощадить», - спел Бон Джови.

Напомним, полицейский, опустившись на колени, встал ногами на шею задержанного Джорджа Флойда. Мужчина говорил, что не может дышать, а прохожие требовали его отпустить, однако полицейские никак не отреагировали. Мэр Миннеаполиса, где все произошло, и начальник полиции назвали смерть неоправданным убийством из-за расовой дискриминации, а на улицах США начались протесты, которые быстро переросли в беспорядки.

Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджу Флойду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-спецпрокурора Мюллера могут вызвать в Cенат для дачи показаний по «российскому делу»
«Я не могу дышать»: Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджу Флойду
Итальянцы рассказали, каких туристов не хотят принимать летом
Ученые сообщили о риске повторного заражения коронавирусом
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодание
ВОЗ сообщает о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки
В Венесуэле зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1
Главный тренер ФК "Уфа" прокомментировал слухи о том, что его игроки заболели коронавирусом
Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершилась в Брянской области
Наводнения в Китае: более 140 погибших и почти 38 миллионов пострадавших
Главный тренер "Локомотива" сказал, поможет ли в остальных играх сезона команде Фарфан
Названа причина смерти невесты на свадебной церемонии в Москве
«Самая старая профессия нуждается в помощи»: проститутки Гамбурга просят власти открыть бордели