12 Июль 2020 2020-07-12T21:18:05+03:00

Экс-спецпрокурора Мюллера могут вызвать в Cенат для дачи показаний по «российскому делу» Фото: REUTERS

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Бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера планируют вызвать на слушания в Сенат для дачи показаний по расследованию против американского лидера Дональда Трампа, в котором говорится о якобы влиянии России на президентские выборы в Штатах в 2016 году. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Очевидно, господин Мюллер готов и способен защищать свое расследование в авторской статье в газете The Washington Post», - написал он в своем Twitter, уточнив, что запрос на вызов Мюллера поступил от демократов.

Днем ранее экс-спецпрокурора опубликовал авторскую статью на страницах The Washington Post, где указывал на необходимость и важность своего расследования, которое глава Белого дома называет «охотой на ведьм».

Напомним, Роберт Мюллер два года расследовал обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году и слухи о «сговоре» Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Он завершил свое расследование весной прошлого года, подтвердив, что якобы Россия вмешивалась во внутреннюю политику США. Однако позже его утверждения не подтвердились

ИСТОЧНИК KP.RU