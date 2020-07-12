2020-07-12T21:46:25+03:00
Общество

Фосфор абсолютно не причем: доктор Мясников рассказал, почему полезна рыба

Эксперт назвал «послужной список» рыбьего жира
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: Fotolia/PhotoXPress.ruФото: Fotolia/PhotoXPress.ru
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Известный доктор Александр Мясников поздравил рыбаков с профессиональным праздником и решил в этот день рассказать о пользе рыбы.

Первым делом специалист обратил внимание на большое количество в рыбе жирных кислот «с абсолютно непроизносимыми названиями». По его словам, именно они, а не фосфор, необходимы для хорошего функционирования мозга, который на 60 процентов состоит из жира.

«Вспомните еще советские рекомендации давать ребенку в обязательном порядке рыбий жир?! Я до сих пор помню его отвратительный вкус. Услышав утром звяканье ложки о горлышко бутылки с рыбьим жиром, я начинал метаться по огромной квартире деда, пытаясь спрятаться», - рассказал он на своей странице Instagram.

Мясников отметил, что пользу рыбьего жира доказали многочисленные исследования, и ученые его «единодушно одобряют». По данным экспертов, в «послужном списке» рыбий жир предотвращение инфарктов и инсультов, а также аритмии; замедление числа сердечных сокращений; уменьшение случаев внезапной смерти; снижение сердечной недостаточность; предотвращение тромбозов. Кроме того, рыбий жир применяется при лечении депрессии и оказывает противовоспалительный эффект.

Врачи советуют потреблять жирную рыбу не реже 2-х раз в неделю, а лучше каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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