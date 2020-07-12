Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

12 Июль 2020 2020-07-12T23:13:33+03:00

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В воскресенье, 12 июля, во время второго тура президентских выборов в Польше нетрезвый гражданин Украины угрожал устроить взрыв на избирательном участке в польском городе Коньске, Свентокшишское воеводство, на юге страны. Об этом сообщила местная полиция.

«На номер 112 позвонил 46-летний гражданин Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка», - говорится в заявлении полицейских

Прибыв на место правоохранительные органы задержали украинца, в крови которого обнаружили около трех промилле алкоголя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в связи с необходимостью соблюдения особых санитарных правил на фоне распространения коронавирусной инфекции голосование на президентских выборах проходило по смешанному принципу: на избирательных участках и дистанционно, по почте. По данным данные exit poll, во втором туре победил действующий польский лидер Анджей Дуда, который набрал 50,4 процентов голосов избирателей, а его соперника, кандидата от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского поддержали 49,6 процента граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU