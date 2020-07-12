Пожар на военном судне США: пострадали 11 моряков

12 Июль 2020 2020-07-12T23:09:35+03:00

После того как огонь начал распространяться по кораблю, прогремел взрыв

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В воскресенье, 12 июля, на универсальном десантном Bonhomme Richard на американской базе в Сан-Диего, штат Калифорния, произошел пожар, в результате которого ранены по меньшей мере одиннадцать моряков Военно-морских сил Соединённых Штатов.

«Нескольким морякам оказывается помощь в связи с тем, что они получили различные ранения», - говорится в сообщении пожарной службы Сан-Диего на их официальной странице в Twitter.

После того как огонь начал распространяться по кораблю, прогремел взрыв. На данный момент пострадавшим, которые получили различные ранения, оказывается медицинская помощь, производится тушение огня.

По данным местных СМИ, ранения получили одиннадцать человек. Телеканал FOX News сообщает, что причина возгорания пока не установлена.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, что из средней части пришвартованного корабля вырываются клубы темно-серого дыма. Пожар с воды тушат несколько специальных катеров.

Пожар на военном судне Bonhomme Richard в Сан-Диего.

ИСТОЧНИК KP.RU