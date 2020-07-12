Генпрокура вынесла обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

12 Июль 2020 2020-07-12T23:06:04+03:00

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Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, материалы дела будут направлены в суд.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня материалы по делу сестёр Хачатурян передали в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. В случае их утверждения до конца лета дело поступит в один из столичных судов. При этом уголовное дело могут рассматривать в закрытом режиме.

Адвокат одной из сестер Алексей Липцер, обвинение по уголовным делам в отношении сестер подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре прошлого года возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны. «Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось», - приводит ТАСС слова защиты.

Напомним, в июле 2018 года три сестры 17, 18 и 19 лет убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Как писал сайт kp.ru, позже выяснилось, что отец на протяжении многих лет бил своих дочерей, держал их взаперти, постоянно следил за ними и строго наказывал за любую провинность.

Спустя год расследование завершили, обвинив сестёр в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В деле отмечается, что мотивом убийства стало физическое и сексуальное насилие Михаила Хачатуряна по отношению к дочерям. В мае защита сестёр Хачатурян попросила помощи у спецдокладчика ООН

ИСТОЧНИК KP.RU