2020-07-12T23:06:04+03:00
Общество

Генпрокура вынесла обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Материалы дела об убийстве отца направят в суд
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Генпрокура вынесла обвинительное заключение по делу сестер ХачатурянГенпрокура вынесла обвинительное заключение по делу сестер ХачатурянФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, материалы дела будут направлены в суд.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня материалы по делу сестёр Хачатурян передали в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. В случае их утверждения до конца лета дело поступит в один из столичных судов. При этом уголовное дело могут рассматривать в закрытом режиме.

Адвокат одной из сестер Алексей Липцер, обвинение по уголовным делам в отношении сестер подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре прошлого года возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны. «Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось», - приводит ТАСС слова защиты.

Напомним, в июле 2018 года три сестры 17, 18 и 19 лет убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Как писал сайт kp.ru, позже выяснилось, что отец на протяжении многих лет бил своих дочерей, держал их взаперти, постоянно следил за ними и строго наказывал за любую провинность.

Спустя год расследование завершили, обвинив сестёр в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В деле отмечается, что мотивом убийства стало физическое и сексуальное насилие Михаила Хачатуряна по отношению к дочерям. В мае защита сестёр Хачатурян попросила помощи у спецдокладчика ООН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судах
Видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard сняли очевидцы
Генпрокура вынесла обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Пожар на военном судне США: пострадали 11 моряков
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим двумя беспилотниками
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше
Фосфор абсолютно не причем: доктор Мясников рассказал, почему полезна рыба
Экс-спецпрокурора Мюллера могут вызвать в Cенат для дачи показаний по «российскому делу»
«Я не могу дышать»: Джон Бон Джови посвятил новую песню Джорджу Флойду
Итальянцы рассказали, каких туристов не хотят принимать летом
Ученые сообщили о риске повторного заражения коронавирусом
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодание
ВОЗ сообщает о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки
В Венесуэле зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1
Главный тренер ФК "Уфа" прокомментировал слухи о том, что его игроки заболели коронавирусом
Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершилась в Брянской области
Наводнения в Китае: более 140 погибших и почти 38 миллионов пострадавших
Главный тренер "Локомотива" сказал, поможет ли в остальных играх сезона команде Фарфан
Названа причина смерти невесты на свадебной церемонии в Москве
«Самая старая профессия нуждается в помощи»: проститутки Гамбурга просят власти открыть бордели