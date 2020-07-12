12 Июль 2020 2020-07-12T23:11:19+03:00

Сайт kp.ru публикует видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard в Сан-Диего, который произошел 12 июля

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Видео с пожара на военном судне Bonhomme Richard сняли очевидцы. ЧП произошло в воскресенье, 12 июля, в Сан-Диего (США).

В результате случившего как минимум 11 человек, входящих в состав моряков Военно-морских сил Соединённых Штатов, находящихся на борту ранены.

Ранее сайт kp.ru, поп последним данным, нескольким пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.

Также известно, что после появления на судне огня, прогремел врыв.

Пожар на военном судне Bonhomme Richard в Сан-Диего.

ИСТОЧНИК KP.RU