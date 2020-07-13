2020-07-13T00:19:52+03:00
Общество

Ученые назвали, в каком году глобальное потепление может привести к исчезновению 60% рыб

Исчезновение водных обитателей грозит повлечь за собой экологическую или гуманитарную катастрофы
Юлия КЕКОВА
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Глобальное потепление может привести к исчезновению многих рыбГлобальное потепление может привести к исчезновению многих рыбФото: Евгения ГУСЕВА
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Группа немецких исследователей предупредила, что из-за глобального потепления, происходящего на планете, спустя определенное время могут исчезнуть порядка 60 процентов рыб.

Согласно исследованию специалистов, уже к 2100 году может не быть всех морских и пресноводных рыб. Об этом сообщается в статье журнала Science.

Ученые предупреждают, что это может повлечь за собой не только экологическую, но и гуманитарную катастрофы. Связано это с тем, что рыба является основным источником белка для более чем 3 миллиардов человек на Земле.

Также исследователи определили самую высокую устойчивость к температурным колебаниям среди пресноводных рыб. Как правило, такие виды обитают в умеренных широтах. Обитатели этих вод способны выдержать потепление воды в среднем на один градус Цельсия выше, чем жители морей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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