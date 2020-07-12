Дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судах
Уголовное дело сестер Хачатурян рассмотрят в разных судах.
Дело старших сестер будут слушать в Мосгорсуде, а младшей - в зале Бутырского суда Москвы. Об этом ТАСС рассказал адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.
Ранее сообщалось, что дело сестер Хачатурян планируют рассматривать в закрытом режиме, в случае, если Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение. В воскресенье, 12 июля, в ведомстве заявили о том, что вынесли обвинительное заключение по делу. Теперь все материалы расследования убийства отца тремя девушками в ближайшее время будут направлены в суды.
Сайт kp.ru также писал, что в конце июня материалы по делу были переданы в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, что убитый Михаил Хачатурян насиловал своих дочерей. Об этом свидетельствуют результаты экспертиз.
Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.
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Всплывают все новые и новые факты и документы из уголовного дела. И чем их больше, тем понятнее становится, что толкнуло Марию, Ангелину и Крестину на этот страшный (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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