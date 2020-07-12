Постпред США при ООН ушла от ответа на вопрос российского журналиста

12 Июль 2020 2020-07-12T23:52:43+03:00

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Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Келли Крафт дала брифинг для аккредитованных при штаб-квартире Объединенных Наций журналистов. Это редкий случай, когда глава американской дипмиссии общается с иностранными, а не американскими СМИ.

Взяв слово, постпред попыталась обозначить основные темы, которые она была готова обсудить: доверие к Совбезу ООН, сирийские беженцы, цели России и Китая в Сирии, проблемы уйгуров и тибетцев в Китае, ситуация в Гонконге.

Отвечая на вопросы СМИ из самых разных стран мира, Крафт представила свое видение этих и других мировых проблем. Она также сообщила о том, что недавно посетила турецко-сирийскую границу и сообщила, что Турция при поддержке США в состоянии решить проблему сирийских беженцев.

Вопрос «КП» касался одобрения большинством россиян поправок к Конституции Российской Федерации. Как известно, одна из поправок предусматривает приоритет национального российского права над международным.

Крафт дипломатично ушла от прямого предложения прокомментировать результаты голосования. «Мы стремимся к тому, чтобы Россия понимала, что верховенство права очень важно. Оно очень важно для демократии… Мы все должны быть уверены в том, что международное право поддерживает настоящие истины и свободы, что оно является прозрачным и честным, поддерживает демократию, которую люди заслуживают во всем мире», - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU