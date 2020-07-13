13 Июль 2020 2020-07-13T00:28:26+03:00

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Москва вышла на новый этап снятия ограничений введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции среди населения.

Мэр столицы Сергей Собянин 9 июля подписал указ о возобновлении работы аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, а также об открытии детских лагерей и снятии ограничений в сфере предпринимательства.

Кроме всего перечисленного в городе теперь не обязательно использовать средства индивидуальной защиты - гражданам можно не носить маски и перчатки.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за ситуации c covid-19 в Москве были введены ограничения в целях сохранения здоровья и жизней москвичей. Начиная с 30 марта власти ввели обязательный режим самоизоляции, временно были закрыты многие магазины и кафе. В том числе, для передвижения по городу людям нужно было оформлять цифровые пропуска.

С 30 марта в городе был введен обязательный режим самоизоляции, были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы, стали недоступны для прогулок парки, передвижение по городу осуществлялось по пропускам.

ИСТОЧНИК KP.RU