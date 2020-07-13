2020-07-13T02:05:30+03:00
В мире

Венгрия первой в ЕС назвала условие, при котором впустит российских туристов

С 15 июля 2020 года граждане РФ смогут посещать страну при соблюдении определенных правил
Юлия КЕКОВА
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Венгрия первой в ЕС назвала условие, при котором впустит российских туристовВенгрия первой в ЕС назвала условие, при котором впустит российских туристовФото: Иван ВИСЛОВ
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С 15 июля 2020 года в Венгрии изменяется порядок въезда для российских туристов. Власти страны первые из Евросоюза заявили о возможности посещения граждан РФ государства.

Для въезда на территорию Венгрии нужно будет соблюдать определенные правила. Об этом сообщается на странице посольства Венгрии в России в Фейсбук.

Теперь, по словам венгерских представителей, наша страна теперь вошла в так называемую "желтую зону" стран. Это означает, что российские туристы смогут посещать государство при наличии справки отрицательными результатами теста на наличие коронавируса.

Дипломаты сообщили, что все въезжающие в страну обязаны будут провести две недели на карантине. Однако те, кто сможет предоставить сразу две справки за последние пять дней (с разницей в 48 часов) об отсутствии covid-19 в организме, смогут избежать карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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