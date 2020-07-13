Число погибших при столкновении на границе Азербайджана выросло
Число азербайджанских военных, погибших при вооруженном столкновении с силами Армении увеличилось.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, жертвами обстрела стали три человека. Накануне ведомство заявляло о двух погибших.
Отмечается, что в результате отражения атаки погибли чавуш и старший солдат сверхсрочной действительной военной службы. Позже в больнице от полученных ран скончался еще один солдат.
Ранее сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 12 июля, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. По версии Минобороны Азербайджана, позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу подразделениями армянских ВС в Товузском районе.
Тем временем, с армянской стороны считают, что "военнослужащие Азербайджана в очередной раз попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу".
ИСТОЧНИК KP.RU