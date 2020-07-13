2020-07-13T02:50:41+03:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США увеличилось до 21 человека

Судно горит уже восемь часов
Юлия КЕКОВА
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Фото с места происшествия. Фото: скрин видеоФото с места происшествия. Фото: скрин видео
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Корабль ВМС США,на котором произошел пожар, горит уже более восьми часов. С момента происшествия число пострадавших увеличилось с 11 человек до 21.

Сообщается, что среди раненых по последним данным числятся 17 моряков Военно-морских сил Соединённых Штатов и 4 гражданских.

Ранее сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 12 июля, на универсальном десантном Bonhomme Richard на американской базе в Сан-Диего произошел крупный пожар. После того, как огонь начал распространяться, прогремел взрыв.

Точную причину возгорания эксперты пока не установили, идет тушение огня. На кадрах, снятых с воздуха, заметны вырывающиеся из средней части пришвартованного к берегу судна клубы темного дыма. Пожар, по последним данным, тушат с воды, ликвидированием ЧП занимаются несколько специальных катеров.

Пожар на военном судне Bonhomme Richard в Сан-Диего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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