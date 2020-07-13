"Заразить за 60 секунд": женщина передала коронавирус 71 человеку во время поездки в лифте

13 Июль 2020 2020-07-13T03:47:17+03:00

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Женщина заразила коронавирусом 71 человека во время 60-секундной поездки на лифте.

Сообщается, что инфицированная covid-19 не подозревала о наличии в своем организме вируса, поскольку болезнь протекала бессимптомно.

Оказалось, что после того, как вирус был "передан" людям, инфекция вызвала вспышку заболевания в двух больницах. Так врачи выяснили, что до этого в одно из медучреждений в Китае ранее с инсультом поступил мужчина. За время, проведенное в палатах он успел заразить порядка 20 человек, в том числе трех своих сыновей, пишет Daily Star.

Каждый из новых инфицированных по незнанию заразили еще 28 человек, среди которых пять медсестер и врач.

Позже специалистам по отслеживаю контактов covid-переносчиков удалось выяснить, что причастной к заражению оказалась женщина, живущая в многоэтажном доме. Взяв у нее анализы для теста на коронавирус исследователи обнаружили в ее организме антитела к вирусу.

К слову, заражение в некоторых случаях произошло произошло и в самом лифте. Девушка, живущая этажом ниже, "получила ковид" после того, как коснулась кнопки в лифте, а затем, скорее всего, дотронулась до лица.

ИСТОЧНИК KP.RU