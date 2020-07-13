Назван способный сдержать флот НАТО российский корабль

13 Июль 2020 2020-07-13T04:06:36+03:00

По мнению эксперта, если это судно еще будет вооружено гиперзвуковыми ракетами «Циркон», то оно станет «кораблем особого геополитического значения»

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Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" после глубокой модернизации сможет в одиночку сдержать флот НАТО. Об этом несколько экспертов рассказали РИА Новости.

Так, например, бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов считатет, что это судно вполне может окажется самым современным кораблем, если рассматривать его с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны.

Кроме этого, военный полагает, что для "восстановления паритета" с США России нужны всего лишь четыре таких "Адмирала. К слову, уже в 2022 году крейсер передадут Военно-морскому флоту РФ.

"Адмирал Нахимов" также станет одним из первых кораблей, которые получат гиперзвуковые ракеты "Циркон". Благодаря этим боеголовкам у судна появится возможность в десять раз превышать скорость звука.

ИСТОЧНИК KP.RU