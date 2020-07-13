Умер Бенджамин Кио, внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли

13 Июль 2020 2020-07-13T05:29:34+03:00

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Внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Бенджамин Кио умер в возрасте 27 лет.

Сообщается, что он скончался в городе Калабасас, штат Калифорния. По информации источников в правоохранительных органах портала TMZ, причиной смерти молодого человека стало "очевидное самоубийство".

Представитель матери погибшего Кио Лизы Марии Пресли подтвердил изданию появившуюся информацию.

- Она сильно разбита горем, безутешна и опустошена, но старается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Кончено, она любила и обожала своего мальчика. Он был любовью всей ее жизни, - говорится в заявлении.

Бенджамин Кио родился в 1992 году, был музыкантом. Несмотря на то, что он вел достаточно закрытый образ жизни и всячески старался держаться подальше от светских мероприятий, в интернете многие замечали его внешнее сходство со знаменитым дедом.

ИСТОЧНИК KP.RU