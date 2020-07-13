2020-07-13T04:55:30+03:00
Общество

В России могут компенсировать гражданам затраты на удаленную работу

Минтруд поддержал проект поправок в Трудовой кодекс, который в частности предусматривает компенсацию расходов на электроэнергию
Юлия КЕКОВА
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В России могут компенсировать гражданам затраты на удаленную работуВ России могут компенсировать гражданам затраты на удаленную работуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минтруд РФ поддержал проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы. В документе в частности предусматривается компенсация расходов на электроэнергию.

Один из авторов документа - первый зампред комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко рассказал, за что именно работник по дистанционке сможет запросить компенсацию расходов. Так, например, предусмотрены в качестве возможных вариантов возврат средств за электроэнергию и амортизацию личного компьютера.

- Как это будет реализовано на практике, партнерам нужно решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад своего сотрудника на размер его дополнительных затрат в период работы из дома, - объяснил Тарасенко в беседе с "Известиями".

Ранее сайт kp.ru писал, что по результатам исследования, треть россиян выразили недовольство "удаленкой". Они хотели бы вернуться в офис из-за сложностей с концентрацией внимания на рабочих вопросах дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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