"Кричите в глубине души": японцам запретили издавать звуки на атракционах

13 Июль 2020 2020-07-13T05:07:47+03:00

Открывать рот может быть опасно

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В Японии посетителям парков аттракционов запретили кричать.

Сообщается, что такое правило, как и использование масок, необходимо для сокращения рисков распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Так, например, руководство японского парка Fuji Q Highland даже выпустило специальный видеоролик, на котором двое директоров продемонстрировали, как катаются на одном из экстремальных аттракционов в полной тишине, пишет The Wall Street Journal.

ИСТОЧНИК KP.RU