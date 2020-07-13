13 Июль 2020 2020-07-13T06:11:34+03:00

В Нижегородской области упал АН-2: один человек погиб Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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Ранним утром 13 июля в Нижегородской области произошло крушение самолета АН-2. Об этом сообщили в региональном МЧС.

После падения и столкновения с землей воздушное судно загорелось. Также в результате случившего погиб один человек, еще двое пострадали.

- В 04:10 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падение самолета АН-2 в Большеболдинском районе, недалеко от населенного пункта Кистенево. После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 квадратных метров. Огонь ликвидирован, - сообщается на сайте ведомства.

Тем временем, по уточненным данным в ЕДДС Большеболдинского района, один из пострадавших уже доставлен медиками в больницу. Все детали, обстоятелсьтва и причины падения кукурузника выясняется. Также следователи СК на транспорте Приволжского следственного управления выехали на место происшествия, организована доследственная проверка.

Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области. Первые кадры с места ЧП.В результате падения кукурузника погиб один человек

ИСТОЧНИК KP.RU