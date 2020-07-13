2020-07-13T06:41:37+03:00
Наука

Российские ученые научились по крови определять заболевания

Использованный исследователями метод считается быстрым, бесконтактным и безопасным
Юлия КЕКОВА
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Российские ученые научились по крови определять заболеванияРоссийские ученые научились по крови определять заболеванияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Группа российских ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из Университета Цинхуа (КНР) создали новый метод диагностики заболеваний.

Сообщается, что такой способ выявления недугов у человека был основан исследователями основан на анализе рассеяния лазерного излучения в сыворотке крови. Результаты исследования опубликованы в журнале первого квартиля Biology издательства MDPI.

Благодаря особым технологиям, данный метод считается быстрым, бесконтактным и безопасным, в том числе он не требуют использования дорогостоящих реактивов. Эти преимущества, по мнению ученых, позволят использовать его в скрининговых исследованиях крови.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России создали создали прибор, способный всего за одну минуту определить поддельное вино или нет. Ученые сообщили, что устройство можно использовать как в производстве, так и в розничной продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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