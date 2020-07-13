2020-07-13T06:46:04+03:00
Общество

Названы насекомые-кровопийцы, которые гораздо страшнее комаров

Доктор раскрыла, кто является для россиян наибольшей головной болью из гнусов
Юлия КЕКОВА
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Названы насекомые-кровопийцы, которые гораздо страшнее комаровНазваны насекомые-кровопийцы, которые гораздо страшнее комаровФото: Евгения ГУСЕВА
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Летом многие насекомые доставляют неудобства россиянам, отдыхающим на природе. Зачастую, говоря о кровососах, первое что приходит на ум - комары. Однако, по мнению завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светланы Рославцевой, они не самая страшная проблема.

Эксперт назвала самого страшного для человека гнуса. Гнусом ученые обычно называют совокупность кровососущих летающих насекомых. Самыми известным из них являются комары, мокрецы, слепни, мошки. Последние особенно сильно вызывают головную боль для россиян летом, рассказала специалист в интервью радио Sputnik.

- Наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Их личинки разводятся только в проточной воде, соответственно, эти насекомые распределяются по всем регионам России. Особенно они опасны в условиях Астраханской области, - рассказала доктор.

Также она добавила, что на территории России, к счастью, нет такого вида мошек, которые могли бы переносить опасные заболевания. Однако они как минимум могут доставить неприятности своими болезненными укусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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