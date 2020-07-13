В Великобритании 12-летнего мальчика арестовали за расовое насилие над футболистом
В Великобритании полиция арестовала 12-летнего подростка после жалобы полузащитника клуба "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа. Футболист подвергся "расовому насилию" в социальных сетях утром 12 июля перед матчем против "Астон Виллы". Переписку Заа опубликовал в своём Twitter.
Заа показал полиции скриншоты сообщений от якобы члена расистской организации Ку-клукс-клан, которые ему писали в Instagram. Профиль "расиста" был подписан именем "Джек Долан", а в профиле было много информации и фото, посвящённых команде-противнику "Астон Вилла".
- Лучше не забивай завтра, чёрный ***. Или я приду к тебе домой одетый как привидение, - сказано в сообщениях болельщика "Астон Виллы". В следующем сообщении Джек Долан прислал фото членов Ку-клукс-клана.
Главный тренер команды Рой Ходжсон сразу выразил своё осуждение, а представители "Астон Виллы" заявили, что полиция уже работает над инцидентом. Представители команды также сообщили, что навсегда заблокировали болельщика.
- Нас предупредили о серии расистских сообщений, направленных сегодня футболисту, и после того, как мы изучили их и провели проверки, мы арестовали мальчика, - сказано в заявлении управления полиции графства Уэст-Мидлендс, опубликованном в Twitter.
В полиции также рассказали, что они арестовали 12-летнего мальчика из города Солихалл.
- Спасибо всем, кто поднял тему. Расизм недопустим, - добавили полицейские.
Матч 35-го тура английской премьер-лиги "Астон Вилла" — "Кристал Пэлас" состоялся вчера, 12 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU