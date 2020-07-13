Герой России рассказал, как выжил при ракетном обстреле

13 Июль 2020 2020-07-13T08:06:17+03:00

В Су-25 под управлением военного лётчика попала ракета во время войны в Южной Осетии

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Герой России, заслуженный военный лётчик и командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, что во время войны в Южной Осетии в 2008 году попал под ракетный обстрел, управляя штурмовиком Су-25.

- Сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолет потянуло на пикирование, и он пошел к земле. Я ручку на себя вытягиваю, а он просто идет к земле и всё, - рассказал Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда".

Он также добавил, что перед ударом по радио ему сообщили: "Товарищ командир, по тебе пуск".

Кобылаш пытался выровнять не поддающийся его действиям самолёт, упёрся ногами в педали и двумя руками вытягивал ручку. После этого застрявший где-то в самолёте, по всей видимости, выпал, и Су-25 смог продолжить полёт.

Сначала штурмовик вернулся к горизонтальной траектории полёта на одном двигателе, а после этого смог набрать высоту.

Однако затем в самолёт попала ещё одна ракета и повредила второй двигатель. Кобылаш принял решение максимально увести самолёт от населённого пункта, над которым пролетал, и снижать самолёт, поскольку при полёте без двигателей ему придётся катапультироваться.

Сергей Кобылаш участвовал в обеих чеченских кампаниях и в войне в Южной Осетии 2008 года. Сейчас Кобылаш командует дальней авиацией, стал Героем России в 2008 году, получил звание генерал-лейтенанта в 2017-м и звание Заслуженного военного лётчика России в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU