2020-07-13T09:43:11+03:00
Общество

Синоптик рассказала о надвигающемся на Москву арктическом вторжении

Температура в столице опустится на 10 градусов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Очередной арктический фронт будет проходить через Москву в среду, 15 июля, когда температура воздуха в столице может понизиться на 10 °СОчередной арктический фронт будет проходить через Москву в среду, 15 июля, когда температура воздуха в столице может понизиться на 10 °СФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Москву ожидает новое вторжение холодного воздуха из Арктики. Среда, 15 июля, может стать самым холодным днём на следующей неделе, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик отметила, что по сравнению с выходными температура в среду будет составлять на 10 градусов меньше. Днём 16-21 градус тепла, а ночью - от 9 до 14.

В беседе с "Российской газетой" Паршина отметила, что Москву также ожидает холодная пасмурная погода в среду и четверг.

Тепло постепенно вернётся в Москву с пятницы, 17 июля, однако вновь 30-градусная жара придёт в столицу не скоро.

Ранее в Москве был на сутки объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Он действует до полудня 13 июля.

Сообщалось также, что из-за дождя в регионе похолодает. Днём составит +27...+29 градусов, ночью +16... +18. В Московской области, где тоже после полудня 12 июля ожидаются осадки и грозы, будет +24..+29 днем и +13...+18 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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