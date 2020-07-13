Синоптик рассказала о надвигающемся на Москву арктическом вторжении
Москву ожидает новое вторжение холодного воздуха из Арктики. Среда, 15 июля, может стать самым холодным днём на следующей неделе, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Синоптик отметила, что по сравнению с выходными температура в среду будет составлять на 10 градусов меньше. Днём 16-21 градус тепла, а ночью - от 9 до 14.
В беседе с "Российской газетой" Паршина отметила, что Москву также ожидает холодная пасмурная погода в среду и четверг.
Тепло постепенно вернётся в Москву с пятницы, 17 июля, однако вновь 30-градусная жара придёт в столицу не скоро.
Ранее в Москве был на сутки объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Он действует до полудня 13 июля.
Сообщалось также, что из-за дождя в регионе похолодает. Днём составит +27...+29 градусов, ночью +16... +18. В Московской области, где тоже после полудня 12 июля ожидаются осадки и грозы, будет +24..+29 днем и +13...+18 ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU