2020-07-13T09:06:56+03:00
Общество

Абитуриентам из стран СНГ предложили предоставить льготы на обучение в России

Депутаты направили письмо в МИД и Россотруничество
Елена АКИМОВА
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Студентам из стран СНГ предложили сдавать экзамены в российские вузы по новым правиламСтудентам из стран СНГ предложили сдавать экзамены в российские вузы по новым правиламФото: Олег УКЛАДОВ
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В Госдуме выступили за льготы для абитуриентов из СНГ, которые решили поступать в российские вузы. Специально для них могут ввести ряд послаблений, которые позволят упростить процедуру сдачи экзаменов.

Соответствующее письмо члены комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками направили в МИД РФ и Россотрудничество.

В документе предлагается разрешить абитуриентам сдавать очные экзамены в любой российский вуз на базе филиалов МГУ за рубежом.

Причина таких послаблений в том, что еще 16 марта правительство РФ распорядилось ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию страны. Разрешение выдается только определенному кругу лиц, студенты в него не входят.

В Госдуме уверены, что студентов стоит внести в список тех, кому разрешат въезд, либо позволить им сдавать экзамены по новым правилам.

—Учитывая, что есть филиалы наших вузов на территории СНГ, чтобы база этих университетов была предложена для приема абитуриентов независимо от того вуза, в который они поступают, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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