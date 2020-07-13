Могут запретить TikTok и WeChat: В США в начале недели объявят о новых санкциях против Китая

13 Июль 2020 2020-07-13T09:38:03+03:00

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Власти США собираются объявить о новых санкциях против Китая. По данным The Wall Street Journal, это могут быть не обязательно санкции, но и другие формы запрета и ограничений. Источник сообщил изданию, что в Белом доме тщательно продумывают этот вопрос. Необходимо, с одной стороны, действовать так, чтобы не подвергать риску американские компании в Гонконге, с другой - все-таки ввести такие ограничения, чтобы Китай это почувствовал.

О том, что это могут быть за ограничения, в Белом доме уже намекали. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что TikTok - "угроза национальной безопасности США", поэтому устанавливать приложение на телефон, по его мнению, стоит только тем, кто осознанно хочет отдать свои персональные данные в руки Коммунистической партии КНР. Под запрет может попасть также социальной сети WeChat, тоже китайская.

Отношения между США и КНР ухудшились из-за пандемии коронавируса. Трамп обвинил Китай в сокрытии данных о распространении Covid-19, якобы китайцы использовали это, чтобы сделать запас лекарств и средств защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU