2020-07-13T09:28:43+03:00
В мире

New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»

Трамп остался бизнесменом даже после победы на выборах, считают в его окружении
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп уточнял у своих помощников, может ли он продать Пуэрто-Рико. Это зависимая от Америки страна, которая имеет свое самоуправление, но верховная власть при этом контролируется Конгрессом США. В Пуэрто-Рико действует Конституция США. Пуэрто-Рико называют "непризнанный штат США".

В сентябре 2017 года на Пуэрто-Рико обрушился мощный тропический ураган "Мария", улицы и дома затопило, некоторые здания оказались разрушены, отключилось электричество, обрушилась система связи. Погибли около 3000 человек.

Трамп, который до своего президентства был предпринимателем, сохранил былые принципы даже, попав в Белый дом. Он рассматривал возможность продать Пуэрто-Рико, чтобы не тратиться на восстановление.

- Вы знаете, что первоначальные идеи президента были скорее бизнесменом, - вспоминает Элейн Дьюк, исполнявшая обязанности исполняющего обязанности секретаря DHS в интервью The New York Times. - «Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Вы знаете, что это актив?

Об этой идее он говорил только однажды. Но тем не менее, не спешил вкладываться в восстановление Пуэрто-Рико. Как сообщал CNN источник из Белого Дома, Трамп запретил выделять дополнительные деньги сверх тех, что он поручил направить.

В 2019 году президент США намекнул, что хотел бы купить Гренландию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»
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