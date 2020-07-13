Треть россиян недовольна удаленкой

Россияне недовольны работой на удаленке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переход на удаленку оказался по вкусу далеко не всем сотрудникам. Чуть больше трети сотрудников (35%) и 25% руководителей отмечают негативные стороны данного процесса.

Главная проблема в отсутствии коммуникацией между сотрудниками, снижение работоспособности и морального настроя, отвлекающие факторы дома.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РАНХиГС «Особенности удаленной занятости в марте–июне 2020 г. в России».

— Проблем при работе из дома много: плохой интернет или домашний компьютер, бытовые сложности, дети, - рассказала «Известиям» директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. – Когда сотрудники разобщены, то говорить о слаженной командной работе сложно.

Рейтинг сложностей на удаленке:

Отвлекают домашние – 31%,

Отсутствие доступа к документам и базам данных – 33%,

Трудности общения с коллегами – 30%.

Стоит отметить, что переход на удаленный режим работы сказался на заработной плате сотрудников. Многие отметили, что платить стали меньше, а работать приходится дольше. Объем работы увеличился у 44% респондентов. 28% не заметили разницы в графике, а 24% стали трудиться меньше.

В итоге только 10% россиян готовы и дальше работать удаленно, 55% хотели бы совмещать графики, а 33% согласны выполнять свои обязанности только в офисе.

Ранее ученые составили портрет человека, который 25 лет работал на удаленке. Картина получилась унылая - лишний вес, больные суставы и облысение — это далеко не все проблемы, которыми будет страдать человек, работающий из дома, сообщает телеканал "360".