Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши

13 Июль 2020 2020-07-13T09:54:48+03:00

Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Действующий президент Польши Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок, побеждает в президентских выборах по данным 99,97% бюллетеней.

Свой голос за Анджея Дуду отдали 51,21% избирателей.

Глава польской избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк сообщил на пресс-конференции, что за конкурента Дуды мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 48,79%.

Руководитель избиркома напомнил, что пока ожидаются протоколы ряда окружных и зарубежных избирательных комиссий, поэтому объявлять итоги выборов рано, однако оставшиеся бюллетени уже не повлияют на итог голосования значительно.

ИСТОЧНИК KP.RU