Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок, побеждает в президентских выборах по данным 99,97% бюллетеней.
Свой голос за Анджея Дуду отдали 51,21% избирателей.
Глава польской избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк сообщил на пресс-конференции, что за конкурента Дуды мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 48,79%.
Руководитель избиркома напомнил, что пока ожидаются протоколы ряда окружных и зарубежных избирательных комиссий, поэтому объявлять итоги выборов рано, однако оставшиеся бюллетени уже не повлияют на итог голосования значительно.
ИСТОЧНИК KP.RU