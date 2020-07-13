2020-07-13T09:54:48+03:00
Политика

Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши

Действующий польский лидер побеждает по данным 99,97% протоколов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в ПольшеАнджей Дуда побеждает на президентских выборах в ПольшеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Действующий президент Польши Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок, побеждает в президентских выборах по данным 99,97% бюллетеней.

Свой голос за Анджея Дуду отдали 51,21% избирателей.

Глава польской избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк сообщил на пресс-конференции, что за конкурента Дуды мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 48,79%.

Руководитель избиркома напомнил, что пока ожидаются протоколы ряда окружных и зарубежных избирательных комиссий, поэтому объявлять итоги выборов рано, однако оставшиеся бюллетени уже не повлияют на итог голосования значительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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