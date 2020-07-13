Инвалидам бесплатно выдадут современные телефоны и "умные" протезы

13 Июль 2020 2020-07-13T09:43:15+03:00

В Минтруда и соцзащиты рассказали о новой программе реабилитации

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В Минтруда скорректировали список технических средств, которые могут получать инвалиды. Например, людям с ограниченными возможностями смогут выдавать современные сотовые телефоны и протезы с микропроцессорным управлением.

А тем, кто имеет диагноз буллезный эпидермолиз, в программу реабилитации включат специальную одежду. Платить за нее не придется.

- Мы работаем в тесном контакте экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными и отвечающими. Наша цель – сделать программы удобными, функциональными и современными, - пояснил ФАН министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава ведомства отметил, что ранее инвалидам с нарушением слуха выдавали текстовые телефоны, теперь же аппараты будут поддерживать функцию видеозвонка, на них установят приложение-навигатор и другие полезные сервисы.

Что касается протезов, то в список высокофункциональных конструкций добавлена новая позиция — протез голени модульный с модулем стопы с микропроцессорным управлением. Устройство автоматически корректирует положение сустава, реагируя на движение ноги.

Данный приказ уже направлен на регистрацию в Минюст России.

ИСТОЧНИК KP.RU