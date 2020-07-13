13 Июль 2020 2020-07-13T10:24:29+03:00

Ранее президент объяснял, что в России не собираются замещать весь импорт

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин заявил, что импортозамещение - это не панацея. Хотя такой подход способен дать толчок к собственному развитию в производстве, промышленности, фармакологии. Ранее глава государства говорил, что Россия не будет пытаться заместить весь импорт, это не попытка отгородиться от других стран, а наоборот, возможность обратить внимание на свои сильные стороны и дать им развитие.

- Нам нужно уже сейчас определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие,- сказал он на совещании с правительством пр реализации нацпроектов.

В числе таких задач он назвал привлечение новых источников финансирования инфраструктурных проектов, поддержка занятости. Глава государства сообщил, что удалось не допустить критического роста безработицы на фоне кризиса коронавируса.

Особое внимание президент поручил уделить вопросам экологии, где "накопилось много проблем за долгие годы", но к "их решению в России уже приступили". А также технологическому развитию. Во время пандемии оказались востребованы услуги, которые можно получить дистанционно, через Интернет.

- Нужно запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни - в системе образования, при получении медицинской помощи, госуслуг, в сфере ЖКХ,- сказал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU