Минстрой назвал самые «разрушенные» регионы страны
В Минстрое оценили внешний вид российских городов и составили список регионов, где большинство городов имеют облагороженный вид, благоприятный для жизни.
В лидерах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург (100%). Примечательно, что в целом Ленинградская область оказалась в середине списка. Еще ряд регионов имеет хорошие задатки, но большинство жителей населенных пунктов не имеют даже сквера или дороги.
Самые облагороженные регионы страны:
Московская область - 81%,
Ярославская область - 64%,
Тюменская область - 60%.
В списке есть те регионы, где показатель на нуле: Калмыкия. НАО, Камчатский край, Новосибирская область, Удмуртская республика, Якутия, Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край.
«Разрушенные» регионы страны:
Кемеровская область - 5%,
Иркутская область -5%,
Волгоградская область - 5%,
Кировская область -6%,
Сахалинская область - 7%.
Идеальный с точки зрения среды город имеет ряд особенностей. Он должен быть небольшим – 200-500 тысяч жителей. Иметь ремесленные или инновационные предприятия, достаточное количество рабочих мест. А еще исторический центр с вековой историй.
- Исторические хорошо отреставрированные элементы нравятся людям. Небольшие туристические места, пешеходные улочки, неиспорченная природа и возможность отдыха на открытом воздухе у реки, озера или в горах. Важна транспортная доступность, отсутствие пробок и возможность передвигаться пешком или на велосипеде, - объяснил NEWS.ru архитектор-урбанист Андрей Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU