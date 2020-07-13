Минстрой назвал самые «разрушенные» регионы страны

13 Июль 2020 2020-07-13T10:07:44+03:00

Пока полноценно приведены в порядок только Москва и Санкт-Петербург

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В Минстрое оценили внешний вид российских городов и составили список регионов, где большинство городов имеют облагороженный вид, благоприятный для жизни.

В лидерах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург (100%). Примечательно, что в целом Ленинградская область оказалась в середине списка. Еще ряд регионов имеет хорошие задатки, но большинство жителей населенных пунктов не имеют даже сквера или дороги.

Самые облагороженные регионы страны:

Московская область - 81%,

Ярославская область - 64%,

Тюменская область - 60%.

В списке есть те регионы, где показатель на нуле: Калмыкия. НАО, Камчатский край, Новосибирская область, Удмуртская республика, Якутия, Бурятия, Забайкальский край, Камчатский край.

«Разрушенные» регионы страны:

Кемеровская область - 5%,

Иркутская область -5%,

Волгоградская область - 5%,

Кировская область -6%,

Сахалинская область - 7%.

Идеальный с точки зрения среды город имеет ряд особенностей. Он должен быть небольшим – 200-500 тысяч жителей. Иметь ремесленные или инновационные предприятия, достаточное количество рабочих мест. А еще исторический центр с вековой историй.

- Исторические хорошо отреставрированные элементы нравятся людям. Небольшие туристические места, пешеходные улочки, неиспорченная природа и возможность отдыха на открытом воздухе у реки, озера или в горах. Важна транспортная доступность, отсутствие пробок и возможность передвигаться пешком или на велосипеде, - объяснил NEWS.ru архитектор-урбанист Андрей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU