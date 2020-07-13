В правительстве скорректируют нацпроекты к осени
Национальные проекты в правительстве собираются скорректировать к осени. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным 13 июля сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он объяснил, почему необходимо внести изменения в утвержденные планы:
- Работать надо в условиях более жестких бюджетных ограничений, возможно продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года,- заявил он.
Напомним, нацпроекты сформирован два года назад на основании указов президента. Они охватывают все сферы жизни: здоровье, образование, демография, жилье и так далее.
Михаил Мишустин сообщил, что при внесении изменений, будут учитывать "преемственность целей, которые определили в 2018 году".
Президент Владимир Путин призвал правительство уже сейчас определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. В их числе должно быть развитие цифровых технологий, медицины:
- Система здравоохранения в России должна иметь возможность предоставления плановой медицинской помощи гражданам даже в условиях глобальных эпидемий,- сказал глава государства.
Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года.
ИСТОЧНИК KP.RU