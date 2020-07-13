Урал и Поволжье прикроют С-400

13 Июль 2020 2020-07-13T10:28:01+03:00

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Минобороны усиливает защиту Поволжья и Урала. До конца года в регионах перевооружат зенитные ракетные системы, их оснастят новыми С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Технику поставят в 76-ю дивизию ПВО, которая прикрывает ключевые объекты военной инфраструктуры.

Под защиту попадут Самара, Екатеринбург и Свердловская область, небо вокруг авиабазы в Энгельсе, где базируется 22-я тяжелая бомбардировочная дивизия.

Выбор на данные регионы пал не случайно – там расположены жизненно важные для страны промышленные центры, предприятия тяжелой металлургии, атомной и добывающей промышленности, пишет газета «Известия».

Военно-морской флот страны тоже регулярно обновляется. Через два года с верфи сойдет атомный крейсер «Адмирал Нахимов». Его обновят и оснастят самым современным оружием. На его борту будут гиперзвуковые ракеты «Циркон», системы «Калибр» и «Пакет-НК».

Эксперты отмечают, что корабль сможет в одиночку сдерживать флот НАТО, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU