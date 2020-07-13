2020-07-13T10:28:01+03:00
Политика

Урал и Поволжье прикроют С-400

Минобороны усилит защиту данные округов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Урал и Поволжье прикроют новейшие С-400Урал и Поволжье прикроют новейшие С-400Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

Минобороны усиливает защиту Поволжья и Урала. До конца года в регионах перевооружат зенитные ракетные системы, их оснастят новыми С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Технику поставят в 76-ю дивизию ПВО, которая прикрывает ключевые объекты военной инфраструктуры.

Под защиту попадут Самара, Екатеринбург и Свердловская область, небо вокруг авиабазы в Энгельсе, где базируется 22-я тяжелая бомбардировочная дивизия.

Выбор на данные регионы пал не случайно – там расположены жизненно важные для страны промышленные центры, предприятия тяжелой металлургии, атомной и добывающей промышленности, пишет газета «Известия».

Военно-морской флот страны тоже регулярно обновляется. Через два года с верфи сойдет атомный крейсер «Адмирал Нахимов». Его обновят и оснастят самым современным оружием. На его борту будут гиперзвуковые ракеты «Циркон», системы «Калибр» и «Пакет-НК».

Эксперты отмечают, что корабль сможет в одиночку сдерживать флот НАТО, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил администрации определить национальные цели развития до 2030 года
Путин: У России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан
Автоэксперт посоветовала, как уберечь авто от летнего зноя
В России заразились коронавирусом 6 537 человек за сутки
Путин заявил, что Россия не допустила "драматического роста безработицы"
Китай заявил о готовящихся санкциях в отношении законодателей США
Урал и Поволжье прикроют С-400
В правительстве скорректируют нацпроекты к осени
Минстрой назвал самые «разрушенные» регионы страны
Путин заявил, что импортозамещение — это не панацея
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Венгрия первой в Европе откроет границы для россиян: что нужно для въезда
Инвалидам бесплатно выдадут современные телефоны и "умные" протезы
Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши
Треть россиян недовольна удаленкой
New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»
Опубликовано видео ночного шествия в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Могут запретить TikTok и WeChat: В США в начале недели объявят о новых санкциях против Китая
Абитуриентам из стран СНГ предложили предоставить льготы на обучение в России
Синоптик рассказала о надвигающемся на Москву арктическом вторжении
В Госдуме предложили обеспечивать семьи с детьми нянями
Банк «Открытие» снизил ставку по кредитам наличными до 6,9%
В США рассказали о предварительных причинах пожара на военном корабле
Герой России рассказал, как выжил при ракетном обстреле
Последние новости на утро 13 июля 2020: Россиянам могут компенсировать затраты за "удаленку"
В Великобритании 12-летнего мальчика арестовали за расовое насилие над футболистом
ЦБ предупредил о новой схеме финансового мошенничества