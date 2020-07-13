Китай заявил о готовящихся санкциях в отношении законодателей США
Министерство иностранных дел Китая сообщило о введении санкций в отношении законодателей США, сообщает Reuters.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти Китая планируют ввести ответные санкции против чиновников и организаций США. В МИД Китая американские санкции назвали вмешательством во внутренние дела и нарушением норм международного права.
В МИД Китая кризис в отношениях с США назвали самым тяжёлым за всю историю. Глава ведомства заявил Ван И заявил, что некоторые американцы из-за своих идеологических убеждений стараются выставить КНР конкурентом и даже врагом.
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