Китай заявил о готовящихся санкциях в отношении законодателей США

13 Июль 2020 2020-07-13T10:46:14+03:00

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Министерство иностранных дел Китая сообщило о введении санкций в отношении законодателей США, сообщает Reuters.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что власти Китая планируют ввести ответные санкции против чиновников и организаций США. В МИД Китая американские санкции назвали вмешательством во внутренние дела и нарушением норм международного права.

В МИД Китая кризис в отношениях с США назвали самым тяжёлым за всю историю. Глава ведомства заявил Ван И заявил, что некоторые американцы из-за своих идеологических убеждений стараются выставить КНР конкурентом и даже врагом.

ИСТОЧНИК KP.RU