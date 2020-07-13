Путин заявил, что Россия не допустила "драматического роста безработицы"
Президент Владимир Путин оценил ситуацию с безработицей на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Бизнес во всех странах понес убытки, сильнее всего пострадали по ценке экспертов предприятия малого и среднего бизнеса. Как итог - рост числа тех, кто официально признан безработным. В России, компании, которые сохраняют численность штата сотрудников, получают льготы, отсрочки по уплате налогов, а также безвозмездную финансовую помощь на выплату зарплат.
- Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы, - сказал президент на совещании по национальным проектам.- Это говорит о том, что у России есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно.
С апреля по июнь в России безработица выросла в три раза. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей правительства.
Владимир Путина на первом с начала пандемии совещании с правительством по нацпроектам.
ИСТОЧНИК KP.RU