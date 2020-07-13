В России заразились коронавирусом 6 537 человек за сутки
В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 6 537 человек. Такие данные на 13 июля приводит оперштаб.
Продолжает снижаться не только число новых случаев заражения, но и процент бессимптомных носителей вируса - таких всего 25,6 процентов. В Минздраве считают, что у тех, кто легко перенес вирус, иммунитет менее стойкий. Однако, в ведомстве не знают пока ни одного случая, когда у переболевшего вирусом человека, вообще не формируются антитела.
- Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек,- сообщают в оперштабе.
Ученые призывают отслеживать состояние здоровья выписанных после лечения от коронавируса пациентов. Поскольку, последствия Covid-19 могут быть опаснее, чем сама болезнь - легочный фиброз может быть даже опаснее рака.
ИСТОЧНИК KP.RU