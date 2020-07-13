В России заразились коронавирусом 6 537 человек за сутки

13 Июль 2020 2020-07-13T11:32:42+03:00

Вылечились от Covid-19 за тот же период 2960 россиян

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В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 6 537 человек. Такие данные на 13 июля приводит оперштаб.

Продолжает снижаться не только число новых случаев заражения, но и процент бессимптомных носителей вируса - таких всего 25,6 процентов. В Минздраве считают, что у тех, кто легко перенес вирус, иммунитет менее стойкий. Однако, в ведомстве не знают пока ни одного случая, когда у переболевшего вирусом человека, вообще не формируются антитела.

- Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек,- сообщают в оперштабе.

Ученые призывают отслеживать состояние здоровья выписанных после лечения от коронавируса пациентов. Поскольку, последствия Covid-19 могут быть опаснее, чем сама болезнь - легочный фиброз может быть даже опаснее рака.

ИСТОЧНИК KP.RU